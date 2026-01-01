JETZT LIVE: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt

Rund um Krypto informiert

Starke Schwankungen prägen den Kryptomarkt. Das Webinar zeigt dir, wie Short- und gehebelte Krypto-ETPs funktionieren, welche Chancen sie bieten - und wo die Risiken klar begrenzt werden müssen.

Der Kryptomarkt ist bekannt für seine starken und schnellen Bewegungen. Genau diese Volatilität kann für erfahrene Marktteilnehmer Chancen eröffnen - vorausgesetzt, die eingesetzten Instrumente werden richtig verstanden. Im Webinar heute Abend ab 18 Uhr geht es darum, wie Short- und gehebelte Krypto-ETPs funktionieren und warum sie zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Funktionsweise täglich gehebelter und inverser ETPs. Du lernst im Webinar für Krypto-Neulinge und -Profis, wie der tägliche Reset funktioniert, warum der Weg der Kursentwicklung oft wichtiger ist als das Endergebnis und welche Rolle der Zinseszinseffekt spielt - sowohl auf der Chancen- als auch auf der Risikoseite. Anhand typischer Marktszenarien wird gezeigt, warum gehebelte Produkte in Trendphasen anders reagieren als in volatilen Seitwärtsmärkten oder Abwärtsbewegungen.

Abgerundet wird das Webinar rund um Digitalwährungen durch praxisnahe Einblicke, wie Trader diese Instrumente taktisch einsetzen können. Im Fokus stehen Risikomanagement, Positionsgröße und der bewusste Umgang mit Hebelwirkung. Klar wird auch, warum Short- und Hebel-ETPs in der Regel keine Buy-and-Hold-Instrumente sind, sondern gezielt und zeitlich begrenzt eingesetzt werden sollten. Ein fundierter Überblick für alle, die Volatilität nicht nur beobachten, sondern verstehen möchten

Dein Experte im Webinar

David Lump arbeitet im Sales bei HANetf, einem White-Label-Anbieter innovativer ETFs, und ist dort für die DACH-Region zuständig. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzbranche mit Schwerpunkt auf dem Vertrieb von ETFs und Aktienprodukten. Vor seiner Anstellung bei HANetf war Herr Lump in verschiedenen Rollen bei der Société Generale, Jefferies, der UBS sowie der Deutschen Börse tätig.