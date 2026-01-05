DAX24.883 ±-0,0%Est505.997 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +1,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.617 +0,6%Euro1,1964 -0,7%Öl67,51 -0,3%Gold5.261 +1,5%
ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt
Intel-Aktie gesucht: CFO David Zinsner erhöht sein privates Investment
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag
Podcast

Hot Stocks heute: ASML jubelt - LVMH warnt - US-Dollar-Schwäche bringt Probleme

28.01.26 12:35 Uhr
Hot Stocks heute: ASML jubelt - LVMH warnt - US-Dollar-Schwäche bringt Probleme | finanzen.net

KI führt zu Massenentlassungen!?

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über ASML, LVMH, die Dollar-Schwäche und KI-Sorgen. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

mehr Analysen