Vor Fed-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- Intel, Texas Instruments, NVIDIA, Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
ASML-Aktie mit neuem Hoch: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark ASML-Aktie mit neuem Hoch: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
MARKT USA/Rally angeführt vom Technologiesektor dürfte weiterlaufen

28.01.26 12:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.286,80 EUR 63,40 EUR 5,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
245,40 EUR 2,35 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
559,50 EUR -1,80 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
402,00 EUR 2,95 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SK hynix Inc.
800.000,00 KRW 64.000,00 KRW 8,70%
Charts|News|Analysen
Texas Instruments Inc. (TI)
178,18 EUR 13,88 EUR 8,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die jüngste Rally an der Wall Street mit Rekordständen dürfte am Mittwoch in eine neue Runde gehen. Der Aktienterminmarkt deutet einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt an - angeführt von der technologielastigen Nasdaq. Die positive Stimmung im Technologiesektor wird gestützt vom Nvidia-Zulieferer SK Hynix aus Südkorea. Der Konzern hat im Schlussquartal 2025 ein Rekordergebnis erzielt. Der weltweite KI-Boom heizt die starke Nachfrage nach Speicherchips weiter an.

Dazu gesellen sich auch aus Europa positive Sektorschlagzeilen, denn ASML überzeugt mit Geschäftsausweis und Ausblick. Zudem befeuert im Halbleitersegment Texas Instruments die optimistische Stimmung mit einem starken Ausblick - der Kurs steigt vorbörslich um über 9 Prozent. Anleger sehen daher handfeste Gründe, auf ein Anhalten des KI-Booms zu setzen. Diese Hoffnung könnte mit den Geschäftsausweisen von Meta Platforms, IBM und Microsoft neue Nahrung erhalten, wobei die drei Technologieriesen erst nach der Schlussglocke berichten.

Die im späten Verlauf erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank verspricht nur indirekt Spannung. Denn eine Änderung des Zinsniveaus gilt als nahezu ausgeschlossen. Aber US-Notenbankgouverneur Jerome Powell könnte zum Ende seiner Amtszeit die sonst übliche politische Zurückhaltung ablegen und klare Worte finden zum weiteren Zinspfad und vielleicht auch zur Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump.

Derweil wertet der US-Dollar weiter ab. Der Dollar-Index büßt nach seiner jüngsten Talfahrt weitere 0,1 Prozent ein. Trump hat den aktuellen Dollar-Ausverkauf als "großartig" bezeichnet. Der Greenback verbucht gerade die heftigste Viertagesabwertung seit Trump die umfangreichen reziproken Zölle im April 2025 verhängt hatte. Auch zuletzt schwache Daten und der drohende erneute Regierungsstillstand belasten den Greenback. "All diese Faktoren trugen zu bereits bestehenden Bedenken bei, die den Dollar nach unten drückten, einschließlich Fragen zur Unabhängigkeit der Fed, der Unsicherheit in der Zollpolitik und der haushaltspolitischen Entwicklung", erläutert Makrostratege Henry Allen von der Deutschen Bank die Dollar-Schwäche.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 06:25 ET (11:25 GMT)

