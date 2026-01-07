DAX 25.127 +0,0%ESt50 5.904 -0,3%MSCI World 4.482 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.455 -0,6%Bitcoin 78.245 +0,1%Euro 1,1649 -0,3%Öl 61,61 +2,0%Gold 4.449 -0,2%
DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Co. schwach: Chinas Vorgehen gegen Japan belastet - Auch Softbank-Aktie tiefrot Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Co. schwach: Chinas Vorgehen gegen Japan belastet - Auch Softbank-Aktie tiefrot
NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich? NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich?
ASML NV Aktie

ASML NV
1.021,20 EUR -41,00 EUR -3,86 %
STU
965,21 CHF -14,66 CHF -1,50 %
BRX
Marktkap. 411,24 Mrd. EUR

KGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 900 auf 960 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
960,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
1.035,40 €		 Abst. Kursziel*:
-7,28%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
1.021,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,99%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.073,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

