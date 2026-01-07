ASML NV Aktie
Marktkap. 411,24 Mrd. EURKGV 35,25 Div. Rendite 0,94%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML von 900 auf 960 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ASML NV Equal Weight
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
960,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
1.035,40 €
|Abst. Kursziel*:
-7,28%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
1.021,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,99%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.073,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
