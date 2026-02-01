DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,4%Nas22.624 +0,3%Bitcoin57.219 -1,7%Euro1,1852 ±0,0%Öl67,50 -1,6%Gold4.890 -2,0%
So viel Verlust hätte ein Investment in Cardano von vor 5 Jahren eingebracht

17.02.26 19:43 Uhr
Bei einer frühen Cardano-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,2848 USD -0,0009 USD -0,31%
Charts|News

Cardano wurde am 16.02.2021 zu einem Wert von 0,8729 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 1.145,62 Cardano. Da sich der Wert eines Coins am 16.02.2026 auf 0,2857 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 327,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 67,27 Prozent verringert.

Am 05.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2453 USD. Am 02.03.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,133 USD.

Redaktion finanzen.net

