Heidelberg Materials Aktie

Marktkap. 33,81 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

UBS AG

Heidelberg Materials Buy

13:36 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
191,30 EUR -1,35 EUR -0,70%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Zahlreiche Berichte zu Debatten in der EU über die Zukunft des Emissionshandelssystems (ETS) hätten seither zu deutlichen Verkäufen von Aktien großer Zementhersteller geführt, schrieb Julian Radlinger am Montag. Viele Investoren seien nun zu dem Schluss gekommen, dass die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft des ETS derzeit zu groß sei. Dies sei Hand in Hand mit einer Rotation in den Bereich Leichtbaustoffe gegangen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 05:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
192,85 €		 Abst. Kursziel*:
34,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
191,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,91%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

13:36 Heidelberg Materials Buy UBS AG
16.02.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
10.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

