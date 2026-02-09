DAX 25.006 +0,0%ESt50 6.061 +0,0%MSCI World 4.591 +0,4%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.308 +0,3%Bitcoin 57.912 -1,7%Euro 1,1899 -0,1%Öl 69,43 +0,4%Gold 5.036 -0,4%
Heidelberg Materials Aktie

217,70 EUR -3,00 EUR -1,36 %
Marktkap. 37,9 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

RBC Capital Markets

Heidelberg Materials Sector Perform

15:06 Uhr
Heidelberg Materials
Heidelberg Materials
217,70 EUR -3,00 EUR -1,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling ist laut einer am Dienstag vorliegenden Studie der Ansicht, dass die jüngsten Verluste der Aktie des Baustoffkonzerns übertrieben sind./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:55 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:55 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
233,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
219,40 €		 Abst. Kursziel*:
6,20%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
217,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,03%
Analyst Name:
Anthony Codling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

15:06 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
05.02.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
30.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Aktienanalyse RBC Capital Markets verleiht Heidelberg Materials-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse RBC Capital Markets verleiht Heidelberg Materials-Aktie Sector Perform in jüngster Analyse
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: DAX mittags schwächer
finanzen.net XETRA-Handel LUS-DAX mittags leichter
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verliert am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel: DAX fällt zum Start
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Vormittag ins Minus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels fester
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
