DAX25.239 +0,3%Est506.191 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.863 +0,6%Euro1,1804 -0,1%Öl69,94 -1,5%Gold5.172 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 Nordex A0D655 Amazon 906866 Lufthansa 823212 PayPal A14R7U
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- Bitcoin höher -- Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie dennoch fester: Piloten der Tochter Cityline stimmen für Streik Lufthansa-Aktie dennoch fester: Piloten der Tochter Cityline stimmen für Streik
Nutanix-Akie zündet Turbo +23%: AMD investiert dreistellige Millionensumme Nutanix-Akie zündet Turbo +23%: AMD investiert dreistellige Millionensumme
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Experten-Analyse

Heidelberg Materials-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

26.02.26 12:07 Uhr
Deutsche Bank AG veröffentlicht Prognose: Was jetzt mit der Heidelberg Materials-Aktie passiert | finanzen.net

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
189,55 EUR -9,35 EUR -4,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. In Deutschland gebe es etwas Licht am Ende des Tunnels, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht mit Einblick in den aktuellen Verlauf in einzelnen Regionen.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:51 Uhr mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 189,45 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 40,93 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 501.894 Heidelberg Materials-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 15,0 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
12:06Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
10:46Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:56Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12:06Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
10:46Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:56Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
25.02.2026Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
20.02.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen