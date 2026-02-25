Experten-Analyse

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. In Deutschland gebe es etwas Licht am Ende des Tunnels, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht mit Einblick in den aktuellen Verlauf in einzelnen Regionen.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:51 Uhr mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 189,45 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 40,93 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 501.894 Heidelberg Materials-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 15,0 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.