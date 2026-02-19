DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.533 +0,1%Top 10 Crypto 8,5500 +0,4%Nas 22.726 +0,2%Bitcoin 57.021 +0,2%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,55 -0,5%Gold 5.057 +1,2%
Heidelberg Materials Aktie

Marktkap. 35,9 Mrd. EUR

KGV 18,44
WKN 604700

ISIN DE0006047004

Symbol HLBZF

Heidelberg Materials
205,10 EUR 0,50 EUR 0,24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Ein Analystenteam um Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem CO2-Emissionshandel in Europa, der 2026 bislang einen "wilden Ritt" hinter sich habe. Der politische Gegenwind werde größer wegen des Preisanstiegs, und eine Überprüfung des Systems stehe für 2026 bereits auf der Agenda. Im Baustoffbereich dürften niedrigere Emissionspreise zu sinkenden Zementpreisen führen. Der davon ausgelöste Rückgang der Kurse in diesem Sektor sei aber deutlich drastischer als der von ihr kalkulierte Effekt auf die Bewertung. Sie sieht darin eine Chance für Anleger./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
208,00 €		 Abst. Kursziel*:
10,58%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
205,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,14%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

13:56 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
19.02.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
16.02.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

