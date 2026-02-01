Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images
Platz 14: Hapag-Lloyd
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd
Platz 13: Vodafone
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 78 auf 85 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com
Platz 12: Roche
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Roche
Platz 11: Südzucker
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ah
Platz 10: Saint-Gobain
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com
Platz 9: Vestas
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vestas Wind Systems A/S
Platz 8: Bayer
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 51 auf 42 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 7: Unilever
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images
Platz 6: easyJet
Die US-Bank JPMorgan hat easyJet mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: pio3 / Shutterstock.com
Platz 5: Renault
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 4: Air France-KLM
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 9,90 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Air France
Platz 3: freenet
Die Schweizer Großbank UBS hat freenet beim unveränderten Kursziel von 28,50 Euro von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: freenet
Platz 2: Aroundtown
Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 1: Zurich
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 514 auf 517 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: www.zurich.de
Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images, Victor Moussa / Shutterstock.com