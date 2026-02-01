Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 514 auf 517 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat freenet beim unveränderten Kursziel von 28,50 Euro von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 9,90 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat easyJet mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 51 auf 42 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 78 auf 85 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren

- In eigener Sache -

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX schwächer -- Wall Street tiefer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- DroneShield, Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus Beben am Kryptomarkt: Bitcoin knickt unter neuem US-Zoll-Druck ein. Arcellx-Aktie explodiert: Gilead Sciences sichert sich mit Zukauf neue Krebs-Therapie. ServiceNow-CEO plant Aktienkauf für Ende Februar und stoppt geplante Verkäufe. Kaufempfehlung für Alphabet: Rechenzentrums-Offensive begeistert. Infineon will Aktien in Millionenhöhe zurückkaufen. Enel: Milliarden-Investitionen für mehr Rendite.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung