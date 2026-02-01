DAX24.953 -1,2%Est506.108 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4700 -4,9%Nas22.639 -1,1%Bitcoin55.419 -3,0%Euro1,1808 +0,1%Öl72,26 +0,8%Gold5.211 +2,1%
Verkaufsempfehlungen KW 8

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

23.02.26 17:24 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 26/08: Analysten raten zum Verkauf





Aktien Empfehlungen KW 26/08: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Platz 15: AstraZeneca

Platz 15: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Platz 14: Hapag-Lloyd

Platz 14: Hapag-Lloyd

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Platz 13: Vodafone

Platz 13: Vodafone

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 78 auf 85 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Platz 12: Roche

Platz 12: Roche

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Platz 11: Südzucker

Platz 11: Südzucker

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 10: Saint-Gobain

Platz 10: Saint-Gobain

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Platz 9: Vestas

Platz 9: Vestas

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse

Platz 8: Bayer

Platz 8: Bayer

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 51 auf 42 Euro gesenkt und die Papiere von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft. Zur Analyse

Platz 7: Unilever

Platz 7: Unilever

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Platz 6: easyJet

Platz 6: easyJet

Die US-Bank JPMorgan hat easyJet mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Platz 5: Renault

Platz 5: Renault

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Platz 4: Air France-KLM

Platz 4: Air France-KLM

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 9,90 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Platz 3: freenet

Platz 3: freenet

Die Schweizer Großbank UBS hat freenet beim unveränderten Kursziel von 28,50 Euro von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Platz 2: Aroundtown

Platz 2: Aroundtown

Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 1: Zurich

Platz 1: Zurich

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 514 auf 517 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: www.zurich.de

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images, Victor Moussa / Shutterstock.com