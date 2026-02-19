Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 88,58 Mrd. EURKGV 15,20
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 514 auf 517 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Versicherer habe 2025 ein Rekordergebnis erzielt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die mögliche Übernahme von Beazley berge aber das Risiko einer Kapitalerhöhung und bringe Zurich in eine hohe Abhängigkeit zu wachstumsstarken, aber auch schwer zu kalkulierenden Cyber-Risiken./mf/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:22 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:33 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Verkaufen
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
566,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
565,80 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Wenzel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
560,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
