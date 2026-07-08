BMW Aktie
Marktkap. 38,42 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Absatzzahlen der "Neue Klasse" sähen gut aus, schrieb Tom Narayan in einer Einschätzung am Freitag. Entscheidend sei hier aber der chinesische Absatzmarkt. Dort wie auch in der asiatisch-pazifischen Region dürfte es Preisdruck geben./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Sector Perform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
58,26 €
|Abst. Kursziel*:
44,18%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
58,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,73%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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