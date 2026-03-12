BMW Aktie
Marktkap. 48,8 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82,50 Euro auf "Underweight" belassen. Das Autogeschäft habe im vierten Quartal 2025 die Erwartungen verfehlt, auf Konzernebene hätten die Münchner aber dank starker Konsolidierungen besser abgeschnitten, schrieb Henning Cosman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Die Ziele für das Autogeschäft 2026 bedeuteten etwas Korrekturbedarf bei den Schätzungen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images
Zusammenfassung: BMW Underweight
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
82,50 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
81,82 €
|Abst. Kursziel*:
0,83%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
80,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,87%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
