BMW Aktie

80,20 EUR -1,10 EUR -1,35 %
STU
Marktkap. 48,8 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

Barclays Capital

BMW Underweight

08:01 Uhr
BMW Underweight
BMW AG
80,20 EUR -1,10 EUR -1,35%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82,50 Euro auf "Underweight" belassen. Das Autogeschäft habe im vierten Quartal 2025 die Erwartungen verfehlt, auf Konzernebene hätten die Münchner aber dank starker Konsolidierungen besser abgeschnitten, schrieb Henning Cosman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Geschäftszahlen. Die Ziele für das Autogeschäft 2026 bedeuteten etwas Korrekturbedarf bei den Schätzungen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images

Zusammenfassung: BMW Underweight

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
82,50 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
81,82 €		 Abst. Kursziel*:
0,83%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
80,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,87%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

