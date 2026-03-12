DAX 23.541 -0,2%ESt50 5.746 -0,1%MSCI World 4.356 -0,2%Top 10 Crypto 9,5545 +4,3%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.109 +3,1%Euro 1,1469 -0,4%Öl 100,2 -1,6%Gold 5.093 +0,0%
Continental Aktie

62,84 EUR +1,16 EUR +1,88 %
STU
Marktkap. 12,36 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,97%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF

Continental AG
62,84 EUR 1,16 EUR 1,88%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Eine Verdoppelung des Ölpreises würde das operative Ergebnis (Ebit) um 10 Prozent schmälern, Maßnahmen des Reifenherstellers zur Minderung der Effekte außen vor gelassen, schrieb David Lesne am Donnerstagnachmittag. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass das Unternehmen einen Großteil der höheren Kosten, wenn nicht sogar alle kompensieren kann./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
62,54 €		 Abst. Kursziel*:
43,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
62,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,22%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

