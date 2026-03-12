Continental Aktie
Marktkap. 12,36 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Eine Verdoppelung des Ölpreises würde das operative Ergebnis (Ebit) um 10 Prozent schmälern, Maßnahmen des Reifenherstellers zur Minderung der Effekte außen vor gelassen, schrieb David Lesne am Donnerstagnachmittag. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass das Unternehmen einen Großteil der höheren Kosten, wenn nicht sogar alle kompensieren kann./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 13:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
62,54 €
|Abst. Kursziel*:
43,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
62,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,22%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|12:01
|Continental Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
