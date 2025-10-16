DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Continental Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den bereits bekannten, positiven Eckdaten attestierte Analyst Harry Martin dem zukünftig reinen Reifenhersteller ein drittes Quartal im erwarteten Rahmen. Gleiches gelte für den bestätigten Jahresausblick, wobei der Konsens bereits in der Mitte der Zielspanne liege, schrieb er am Donnerstag./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
66,84 €		 Abst. Kursziel*:
-25,19%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
66,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,24%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

12:31 Continental Buy UBS AG
11:06 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:36 Continental Underperform Bernstein Research
10:01 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
08:11 Continental Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Continental AG

finanzen.net Papier unter der Lupe Buy von UBS AG für Continental-Aktie Buy von UBS AG für Continental-Aktie
finanzen.net Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag fester
dpa-afx ROUNDUP: Conti rutscht wegen Sonderkosten in rote Zahlen - Aktie kaum bewegt
finanzen.net JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Continental-Aktie
finanzen.net Underperform für Continental-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Dow Jones Continental-Aktie wenig bewegt: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal
finanzen.net Continental-Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Continental-Aktie
finanzen.net Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker
dpa-afx Continental macht wegen Sonderbelastungen Quartalsverlust
EQS Group EQS-Adhoc: Continental AG: Continental announces preliminary figures for the third quarter of 2025 – adjusted EBIT margin as well as adjusted free cash flow above market expectations
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
