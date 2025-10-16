Continental Aktie
Marktkap. 13,26 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den bereits bekannten, positiven Eckdaten attestierte Analyst Harry Martin dem zukünftig reinen Reifenhersteller ein drittes Quartal im erwarteten Rahmen. Gleiches gelte für den bestätigten Jahresausblick, wobei der Konsens bereits in der Mitte der Zielspanne liege, schrieb er am Donnerstag./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Underperform
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
66,84 €
|Abst. Kursziel*:
-25,19%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
66,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-25,24%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|12:31
|Continental Buy
|UBS AG
|11:06
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|12:31
|Continental Buy
|UBS AG
|11:06
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|12:31
|Continental Buy
|UBS AG
|11:06
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Continental Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|10:36
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|08:11
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.