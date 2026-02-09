DAX 24.988 -0,1%ESt50 6.047 -0,2%MSCI World 4.571 +0,0%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 57.798 -1,9%Euro 1,1898 -0,1%Öl 68,96 -0,3%Gold 5.026 -0,6%
Ferrari Aktie

305,50 EUR +23,20 EUR +8,22 %
365,00 USD +1,75 USD +0,48 %
Marktkap. 50 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

21:46 Uhr
Ferrari Outperform
Ferrari N.V.
305,50 EUR 23,20 EUR 8,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 415 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem vierten Quartal des Sportwagenbauers ist Tom Narayan noch mehr davon überzeugt, dass die Italiener die Ziele für 2030 übertreffen können. Dies schrieb er am Dienstag nach dem Quartalsbericht aus Maranello./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:55 / ESTQ4

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
309,20 €		 Abst. Kursziel*:
39,07%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
305,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,75%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
381,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

