Ferrari Aktie
Marktkap. 50 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 415 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem vierten Quartal des Sportwagenbauers ist Tom Narayan noch mehr davon überzeugt, dass die Italiener die Ziele für 2030 übertreffen können. Dies schrieb er am Dienstag nach dem Quartalsbericht aus Maranello./rob/ajx/he
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
309,20 €
|Abst. Kursziel*:
39,07%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
305,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,75%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
381,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
