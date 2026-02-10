DAX 24.944 -0,2%ESt50 6.042 -0,1%MSCI World 4.575 +0,1%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.230 -2,8%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,78 +1,0%Gold 5.105 +1,6%
Ferrari Aktie

316,70 EUR +11,20 EUR +3,67 %
STU
377,02 USD +40,84 USD +12,15 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 50,1 Mrd. EUR

KGV 35,48
WKN A2ACKK

ISIN NL0011585146

Symbol RACE

Deutsche Bank AG

Ferrari Buy

11:56 Uhr
Ferrari Buy
Ferrari N.V.
Ferrari N.V.
316,70 EUR 11,20 EUR 3,67%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum vierten Quartal von 450 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnis habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Pro abgesetztem Fahrzeug habe der Hersteller kostspieliger Autos einen Rekordumsatz erzielt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com

Analysen zu Ferrari N.V.

11:56 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
08:16 Ferrari Overweight Barclays Capital
10.02.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
10.02.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

