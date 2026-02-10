Ferrari Aktie
Marktkap. 50,1 Mrd. EURKGV 35,48
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari nach Zahlen zum vierten Quartal von 450 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnis habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Pro abgesetztem Fahrzeug habe der Hersteller kostspieliger Autos einen Rekordumsatz erzielt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
460,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
315,60 €
|Abst. Kursziel*:
45,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
316,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,25%
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
382,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|11:56
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.