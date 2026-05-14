SAP Aktie

Marktkap. 159,09 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
SAP SE
143,04 EUR 2,74 EUR 1,95%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Die Entwicklerkonferenz Sapphire habe gezeigt, dass Komplexität eine Stärke, aber auch eine Herausforderung sei, schrieb Michael Briest am Donnerstag. Die Dynamik bei "Rise" sei indes solide. RISE with SAP ist ein Software-as-a-Service-Paket (SaaS)./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
139,98 €		 Abst. Kursziel*:
46,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
143,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,32%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

08:16 SAP Buy UBS AG
14.05.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.26 SAP Buy UBS AG
14.05.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.05.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

