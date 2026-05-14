ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis vor dem Kapitalmarkttag am 21. Mai mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer werde seinen neuen Geschäftsplan samt Finanzzielen und strategischen Maßnahmen wie Investitionen, Produkte oder Kostensenkungen vorstellen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Der große Neustart im Februar habe seine These von einer erfolgreichen Sanierung in den USA bisher nicht wie erwartet untermauert. Daher gewinne der Kapitalmarkttag an Gewicht für die Anlagestory./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 17:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Stellantis Buy
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,57 €
|Abst. Kursziel*:
47,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,05%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|11:16
|Stellantis Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
