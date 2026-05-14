Stellantis Aktie

6,55 EUR -0,14 EUR -2,15 %
7,61 USD +0,02 USD +0,20 %
Marktkap. 18,72 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

Stellantis Buy

11:16 Uhr
Stellantis Buy
Stellantis
6,55 EUR -0,14 EUR -2,15%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis vor dem Kapitalmarkttag am 21. Mai mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer werde seinen neuen Geschäftsplan samt Finanzzielen und strategischen Maßnahmen wie Investitionen, Produkte oder Kostensenkungen vorstellen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Der große Neustart im Februar habe seine These von einer erfolgreichen Sanierung in den USA bisher nicht wie erwartet untermauert. Daher gewinne der Kapitalmarkttag an Gewicht für die Anlagestory./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,57 €		 Abst. Kursziel*:
47,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,05%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

11:16 Stellantis Buy UBS AG
05.05.26 Stellantis Kaufen DZ BANK
04.05.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
30.04.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 Stellantis Buy UBS AG
mehr Analysen

