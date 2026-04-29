Marktkap. 19,36 Mrd. EUR
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Sector Perform" belassen. Ohne die Rückerstattung der IEEPA-Zölle hätte der Autokonzern die Erwartungen verfehlt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag nach den Zahlen. Viele hätten im Nordamerikageschäft wohl mit einer besseren Margenentwicklung gerechnet./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
6,24 €
|Abst. Kursziel*:
12,20%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
6,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,36%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stellantis
|13:56
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:51
|Stellantis Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
