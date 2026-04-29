Stellantis Aktie

Marktkap. 19,36 Mrd. EUR

WKN A2QL01

ISIN NL00150001Q9

Symbol STLA

RBC Capital Markets

Stellantis Sector Perform

13:56 Uhr
Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Sector Perform" belassen. Ohne die Rückerstattung der IEEPA-Zölle hätte der Autokonzern die Erwartungen verfehlt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag nach den Zahlen. Viele hätten im Nordamerikageschäft wohl mit einer besseren Margenentwicklung gerechnet./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
6,24 €		 Abst. Kursziel*:
12,20%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
6,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,36%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

13:56 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
13:51 Stellantis Buy UBS AG
22.04.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
09.04.26 Stellantis Buy UBS AG
mehr Analysen

