Energiesparen

In deutschen Privathaushalten sind die Strom- und Energiepreise enorm gestiegen. Ein simpler Trick um zu sparen, sei deshalb das Ein- und Ausschalten der Lampen beim Verlassen des Raumes.

Lampen sollten erst nach einer gewissen Zeit ausgeschaltet werden

Die Antwort auf die Frage, ob man seine Stromkosten durch häufiges Ab- und Wiederanschaltens von Geräten senken kann, ist simpel, aber dafür eindeutig: nein. Das Gerücht, man würde durch ständiges Ein- und Ausschalten der Lampen Strom und somit Kosten sparen ist falsch. Generell sollte man nicht bei jedem kurzzeitigen Verlassen eines Raumes das Licht ausschalten.



Eine Glühbirne verbraucht beim Einschalten sogar mehr Energie als während dem Betrieb, wie der online Nachrichtendienst Merkur berichtet. Wird das Licht also innerhalb eines kurzen Zeitraums häufig an- und ausgeschaltet, verbraucht man mehr Strom. Da traditionelle Glühbirnen aber in der EU sowieso verboten sind, sollten diese schnellstmöglich ausgetauscht werden, so das Portal. Doch auch bei Energiespar- und LED-Lampen ist es wenig sinnvoll die Lichter ständig ein- und auszuschalten, da beispielswiese Energiesparlampen - laut dem Technikmagazin Chip - beim Einschalten die gleiche Menge an Strom verbrauchen, wie in fünf Minuten Betriebszeit. Bei LED-Lampen hingegen besteht kaum ein signifikanter Unterschied zwischen dem Einschalt- und dem Normalstrom, jedoch können sie laut der Verbraucherzentrale den Energieverbrauch um rund 90 Prozent senken.

Der Energieexperte Martin Brandis von der Energieberatung der Verbraucherzentrale betont ebenfalls, dass ein ständiges Ein- und Ausschalten nicht empfehlenswert ist, er rät vielmehr davon ab. Erst ab einer Dauer von drei Minuten sei es wirklich ratsam, dass Licht auszuschalten.

Redaktion finanzen.net