Hoffnung auf Kriegsende

Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Talfahrt fortgesetzt. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten, nachdem eine Waffenruhe in Kraft getreten ist, lässt die Notierungen weiter einbrechen.

Werte in diesem Artikel

Ein Barrel (159 Liter) Brent-Öl aus der Nordsee mit Lieferung im August kostete am Morgen 68,79 Dollar und damit 2,69 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 2,84 Dollar auf 65,67 Dollar.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

In der Nacht zum Montag war der Preis für Brent-Öl noch zeitweise auf mehr als 81 Dollar gestiegen, nachdem die USA am Wochenende Atomanlagen im Iran angegriffen hatten. In der vergangenen Nacht hat US-Präsident Donald

Trump dann aber überraschend eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran angekündigt. Diese ist mittlerweile nach seinen Angaben in Kraft getreten. Das verkündete Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Seit Montagmorgen ist der Brent-Preis mittlerweile etwa 12 Dollar je Barrel eingebrochen. Mit der Talfahrt ist die Notierung für Rohöl aus der Nordsee wieder auf dem Niveau angekommen, das sie zu Beginn des Kriegs zwischen Israel und dem Iran am 13. Juni hatte. In den vergangenen Handelstagen hatte vor allem die Sorge vor einer Eskalation des Kriegs mit einer möglichen Blockade der Meerenge von Hormus als wichtige Transportroute für den Ölhandel die Notierungen stark nach oben getrieben.

Nach Einschätzung des Analysten Chris Weston vom australischen Handelshaus Pepperstone sind die Anleger mittlerweile der festen Überzeugung, dass das Risiko eines Angebotsschocks am Ölmarkt endgültig gebannt sei. Experten der Dekabank kommentierten: "Die Äußerungen Trumps, dass ein Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran erzielt sei, lassen die Risikowahrnehmung deutlich zurückgehen."

/jkr/stk/zb

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)