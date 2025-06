Nach US-Angriff auf den Iran: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich leicht im Plus -- Trump befürwortet wohl doch Machtwechsel im Iran -- Tesla startet Robotaxi-Dienst

Der deutsche Aktienmarkt dürfte etwas tiefer in die Woche starten.

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Börsenstart mit moderaten Verlusten.

Der TecDAX pendelt vorbörslich unterdessen um die Nulllinie.

Nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen dürfte der DAX am Montag erneut unter Druck geraten. Damit nähert sich der DAX wieder seinem Tiefstand vom Freitag und die zuletzt verteidigte 50-Tage-Linie rückt erneut in den Fokus der Marktteilnehmer.

Die geopolitische Unsicherheit sorgt weiterhin für Nervosität an den Märkten. Die USA haben sich militärisch an der Seite Israels in den Konflikt mit dem Iran eingeschaltet und dabei unterirdische Anlagen des iranischen Atomprogramms bombardiert. Das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump löste weltweit Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten aus. Der Angriff kam überraschend und erfolgte ohne Abstimmung mit europäischen Partnern wie Deutschland, die sich noch am Freitag für eine Fortsetzung der diplomatischen Gespräche mit Teheran eingesetzt hatten.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken