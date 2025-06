Brief eingetrudelt

Mit Beginn der neuen Woche will Tesla seinen Robotaxi-Dienst starten. Doch das Unternehmen, das in der Vergangenheit selten Zeitpläne eingehalten hat, bekommt möglicherweise Aufschub.

• Geplantes Robotaxi-Debüt am 22. Juni in Austin mit möglichen Verzögerungen

• Texanische Gesetzgeber fordern Aufschub bis Inkrafttreten neuer Gesetze im September

• Offizielles Tesla-Statement zum Schreiben bislang noch ausstehend



"Vorläufiger Termin: 22. Juni", hatte Tesla-Chef Elon Musk Mitte des Monats auf seiner Plattform "X" verkündet, als es um den Start des Robotaxis-Dienstes in Austin, Texas, ging. Dabei hatte sich der milliardenschwere Unternehmer aber bereits ein Hintertürchen offen gelassen: "Wir sind extrem paranoid, was die Sicherheit angeht, daher könnte sich das Datum verschieben", so Musk weiter. Deutliche Abweichungen vom Zeitplan soll es aber nicht geben: "Der erste Tesla, der autonom bis zum Kunden fährt, ist der 28. Juni", so der Tesla-CEO in seinem Beitrag.

Tentatively, June 22.



We are being super paranoid about safety, so the date could shift.



First Tesla that drives itself from factory end of line all the way to a customer house is June 28. - Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025

Kommen Gesetzgeber Musk zu Hilfe?

In der Vergangenheit hatte der Elektroautobauer aber immer wieder mit Blick auf die Einhaltung von Zeitplänen enttäuscht. Nicht nur der Cybertruck kam mit enormer Verspätung, auch der Robotaxi-Dienst des Unternehmens hätte schon vor Jahren an den Start gehen sollen. Ob es nun am Montag endlich soweit sein wird, ist ebenfalls ungewiss, denn nun bekommt Tesla einen weiteren Grund für eine Verzögerung.

Wie "Electrek" berichtet, haben texanische Gesetzgeber das Unternehmen offiziell aufgefordert, seinen geplanten Robotaxi-Start nach hinten zu verschieben - und zwar um mehrere Monate. Als Grund wurde die Umsetzung eines neuen Gesetzes angegeben. Eine Gruppe von sieben Abgeordneten des texanischen Senats hat die Bitte in einem Brief an Tesla formuliert, in dem es heißt: "Als Mitglieder der Austin-Delegation im texanischen Senat und Repräsentantenhaus fordern wir Tesla offiziell auf, den Betrieb autonomer Robotaxis bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes am 1. September 2025 zu verschieben. Wir sind überzeugt, dass dies sowohl im Interesse der öffentlichen Sicherheit als auch im Interesse des öffentlichen Vertrauens in Teslas Betrieb ist. Sollte Tesla sich für den Starttermin am 22. Juni 2025 entscheiden, bitten wir Sie, auf dieses Schreiben mit detaillierten Informationen zu antworten, die belegen, dass Tesla mit dem Start des autonomen Betriebs in Austin die neuen gesetzlichen Bestimmungen einhalten wird".

Zwar kommt dies keiner offiziellen Aufforderung an Tesla gleich, für den Elektroautobauer könnte sich der Brief aber als Gelegenheit erweisen, sich mehr Zeit zu lassen, um den Robotaxis-Dienst zumindest zu verzögern, bis der neue gesetzliche Rahmen in Texas in Kraft getreten ist.

Noch haben sich weder Elon Musk noch Tesla selbst offiziell zu dem Schreiben geäußert, so dass zum derzeitigen Zeitpunkt weiter davon auszugehen ist, dass ab kommenden Montag Robotaxis von Tesla auf Austins Straßen unterwegs sein werden.

Wie Anleger die jüngsten Entwicklungen zur Kenntnis nehmen, lässt sich erst aus den vorbörslichen Kursen für die Tesla-Aktie im US-Handel ablesen, da am Donnerstag die Wall Street feiertagsbedingt pausiert hatte.



