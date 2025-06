Wasserstoff-Deal

Der Elektrolysespezialist thyssenkrupp nucera übernimmt wesentliche Technologie-Teile vom kriselnden dänischen Unternehmen Green Hydrogen Systems.

Mit der modularen Hochdruck-Elektrolyse-Technik der Dänen wolle thyssenkrupp nucera das eigene Portfolio sogenannter grüner Wasserstofftechnologie ausbauen, teilten die Dortmunder in der Nacht zum Freitag mit. Der Kauf umfasse neben geistigem Eigentum ein Testzentrum mit einem Prototyp. Finanzielle Details nannte der Konzern nicht. Der Abschluss des Geschäfts ist für diesen Spätsommer avisiert, der Insolvenzverwalter von Green Hydrogen Systems, bestimmte Gläubiger und die Behörden müssen noch zustimmen.

Green Hydrogen Systems steckt in ernsten Schwierigkeiten und muss die Firma restrukturieren. Am Vortag hatten die Dänen mitgeteilt, dass im Rahmen des Sanierungsprozesses noch kein durchschlagender Erfolg erzielt worden sei und das Unternehmen daher Insolvenz anmelde. Dabei hatte das Unternehmen einen Teilverkauf an thyssenkrupp nucera bereits angekündigt.

Die thyssenkrupp nucera-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,05 Prozent höher bei 9,11 Euro.

