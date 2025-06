So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagmittag entwickeln

Bitcoin erhöhte sich um 12:26 um 1,37 Prozent auf 106.116,15 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 104.685,67 US-Dollar gelegen hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 1,3 Prozent aufweist und bei 13,75 EUR notiert.

Zudem gibt Bitcoin Cash am Freitagmittag nach. Um -1,99 Prozent auf 489,25 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 499,19 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 1,32 Prozent auf 2.555,29 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.521,95 US-Dollar.

Daneben wertet Litecoin um 12:26 auf. Es geht 0,62 Prozent auf 85,64 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 85,12 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 2,171 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 2,166 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6022 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,6017 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 2,11 Prozent auf 317,35 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 310,79 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der IOTA-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 0,1669 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,1646 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0049 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2499 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gewinnt NEM am Freitagmittag hinzu. Um 23,52 Prozent auf 0,0060 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEM-Kurs bei 0,0048 US-Dollar.

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 19,89 US-Dollar am Vortag auf 20,00 US-Dollar nach oben (0,57 Prozent).

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 1,44 Prozent auf 5,660 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 5,579 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.