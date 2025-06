Einstufung "Buy"

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU angehoben.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 410 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den starken Mittelfristzielen komme das gute Servicegeschäft des Triebwerkbauers zum Ausdruck, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie passte ihre Schätzungen entsprechend an und berücksichtigte zudem aktuelle Währungsentwicklungen. Diese seien nicht so vorteilhaft, doch die für 2030 gesteckten Ziele sollten erreichbar sein.

Die MTU-Aktie gewinnt am Freitag via XETRA zeitweise 1,26 Prozent auf 371,00 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2025 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

