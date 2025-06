MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Freitagnachmittag

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 370,60 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 370,60 EUR nach oben. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 372,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 368,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.449 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 19.06.2025 markierte das Papier bei 376,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,46 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2024 auf bis zu 210,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,12 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,12 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 367,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2028 21,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

