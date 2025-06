MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 371,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 11:48 Uhr 1,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 376,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 374,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.353 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 19.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 376,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 1,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2024 bei 210,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,26 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,85 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 365,70 EUR an.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 24.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2025 16,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

