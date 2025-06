Hohe Nachfrage

Die NVIDIA-Aktie hat sich seit ihrem 52-Wochen-Tief im April deutlich erholt und nähert sich erneut ihrem Allzeithoch. Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial - trotz geopolitischer Belastungen.

• NVIDIA profitiert von starker Nachfrage nach KI-Chips

• Lieferverträge mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten

• Analysten-Konsens sieht Kurspotenzial

NVIDIA-Aktie im Fokus

Die NVIDIA-Aktie hat am Montag letztlich etwa 2 Prozent auf 144,69 US-Dollar zugelegt und näherte sich damit nach ihrer starken Kursentwicklung der vergangenen Wochen ihrem Allzeithoch. Nach einem Minus von 0,39 Prozent auf 144,12 US-Dollar am Dienstag, ging es für die Aktie am Mittwoch 0,94 Prozent hoch auf 145,48 US-Dollar. Anfang April hatten die Anteilsscheine bei 86,62 US-Dollar ihr 52-Wochen-Tief erreicht. Seit diesem konnten sie bis zuletzt um rund 68 Prozent zulegen (Stand: Schlusskurs vom 18.06.2025).

Anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Chips

Der jüngste Kurssprung ist eine Folge der GTC-Veranstaltung, die NVIDIA vergangene Woche in Paris abgehalten hat sowie der Teilnahme von Jensen Huang an der Viva Technology Konferenz in Frankreich. Als Kurstreiber dienen laut Yahoo Finance die anhaltend hohe Nachfrage nach NVIDIAs KI-Chips, die sowohl von großen Cloud-Anbietern als auch von Staaten genutzt werden, die eigene KI-Infrastrukturen aufbauen wollen. Daneben wurden kürzlich im Rahmen eines Besuchs von US-Präsident Donald Trump im Nahen Osten umfangreiche Liefervereinbarungen mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten getroffen.

Geopolitische Belastungsfaktoren

Allerdings gibt es auch geopolitische Belastungsfaktoren für den Chip-Konzern. So hat NVIDIA im Zusammenhang mit US-Beschränkungen gegenüber China im April von Abschreibungen in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar für Lagerbestände berichtet. Den Umsatzausfall schätzt das Unternehmen auf 15 Milliarden US-Dollar.

Dennoch konnte NVIDIA mit seinen neuen Blackwell-Chips und passender Serverhardware die Umsatzerwartungen übertreffen.

Analysten bleiben bullish gegenüber NVIDIA-Aktie

Laut TipRanks haben in den letzten drei Monaten 40 Wall-Street-Analysten 12-Monats-Kursziele für NVIDIA abgegeben. Von diesen 40 Analysten empfehlen 35 die Aktie zum Kauf, vier raten das Papier zu halten und ein Analyst hat ein "Sell"-Rating vergeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 173,19 US-Dollar, die Höchstprognose bei 210,00 US-Dollar und die Tiefstprognose bei 100,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von rund 20 Prozent gegenüber dem letzten Kurs.

