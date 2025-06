Sorge vor Eskalation im Nahostkrieg: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen absacken - Fed belässt Leitzins unverändert -- Rio Tinto im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag tiefer erwartet. Der DAX verliert vorbörslich.

Der TecDAX dürfte ebenso nachgeben. Am Donnerstag halten sich Anleger voraussichtlich mit Engagements in deutschen Aktien zurück. Nach dem erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und der weiterhin unklaren Haltung der USA im Nahostkonflikt fehlen derzeit überzeugende Gründe für einen Einstieg in den Aktienmarkt. Die Sorge vor einer möglichen Eskalation des Konflikts bleibt bestehen. Wie sich die USA im Konflikt zwischen dem Iran und Israel positionieren werden, ist weiterhin offen. Aussagen von US-Präsident Donald Trump deuten darauf hin, dass er sich nicht auf eine klare Linie festlegen möchte. Die US-Notenbank Fed reagierte derweil nicht auf Trumps Forderungen und ließ den Leitzins unverändert.





Die europäischen Aktienmärkte dürften am Donnerstag schwächer notieren. Der EURO STOXX 50 verliert vorbörslich. Die Börsen dürften mit leichten Verlusten in den Handel starten. Die geopolitischen Unsicherheiten bleiben hoch: Laut Medienberichten bereiten die USA einen möglichen Militärschlag gegen den Iran vor - möglicherweise schon am kommenden Wochenende. US-Präsident Donald Trump gibt sich dabei weiterhin bedeckt und vermeidet klare Aussagen zu den weiteren Plänen.

Der Zinsentscheid der US-Notenbank am Vorabend verlief erwartungsgemäß: Die Federal Reserve beließ den Leitzins unverändert und signalisierte zugleich die Möglichkeit weiterer Zinssenkungen im zweiten Halbjahr. Das Bankhaus Metzler rechnet nach wie vor mit zwei Zinssenkungen der Fed im Laufe des Jahres.

Auch am Donnerstag bleibt die Geldpolitik ein zentrales Thema. Entscheidungen der Schweizer Nationalbank, der Bank of England und der Norges Bank stehen an. Zusätzlich wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde mehrfach öffentlich auftreten. Trotz all dieser Impulse richtet sich der Blick der Märkte vor allem auf die angespannte Lage im Nahen Osten.





Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch ohne große Ausschläge. Der Dow Jones startete bereits wenig bewegt und kam auch bis zum Handelsende nicht recht vom Fleck. Er beendete die Sitzung 0,10 Prozent tiefer bei 42.171,66 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete derweil knapp im Plus und behielt seine leicht positive Tendenz schließlich bei. Er verabschiedete sich 0,13 Prozent höher bei 19.546,27 Zählern in den Feierabend. Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed hielten sich die Anleger zurück. Die US-Notenbank beließ den Leitzins trotz des anhaltenden Drucks von US-Präsident Trump in einer Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Konjunkturdaten vom Immobilien- und Arbeitsmarkt wirkten sich nicht auf die Kurse aus.