DAX 26.367 +0,3%ESt50 6.425 -0,7%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,30 -1,6%Nas 26.541 +1,6%Bitcoin 68.558 -0,5%Euro 1,1646 -0,1%Öl 89,0 -0,8%Gold 4.587 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Augen auf beim NFT-Kauf

Cyber-Angriffe, Fake-NFTs & Co.: Diese Gefahren drohen beim NFT-Kauf

Cyber-Angriffe, Fake-NFTs & Co.: Diese Gefahren drohen beim NFT-Kauf

Non-Fungible Token, kurz NFTs, sind inzwischen ein fester Bestandteil des Kryptoversums. Dabei erhoffen sich viele Kryptofans mit den digitalen Sammlerstücken ein gutes Geschäft zu machen. Allerdings gibt es beim NFT-Kauf auch einige Risiken. Dies gilt es zu beachten.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
64,255.63 CHF -266.38 CHF -0.41 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,543.32 EUR -334.78 EUR -0.49 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58,730.22 GBP -303.29 GBP -0.51 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,732,379.92 JPY -56,982.88 JPY -0.45 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
79,831.96 USD -440.96 USD -0.55 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,013.59 CHF -4.86 CHF -0.24 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,147.95 EUR -6.77 EUR -0.31 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,840.44 GBP -6.31 GBP -0.34 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
398,996.76 JPY -1,094.22 JPY -0.27 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,501.71 USD -9.48 USD -0.38 %
Charts | News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0.00 BTC 0.00 BTC 0.41 %
Charts | News
CHF/ETH (Schweizer Franken-Ethereum)
0.00 ETH 0.00 ETH 0.24 %
Charts | News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0.00 BTC 0.00 BTC 0.48 %
Charts | News
EUR/ETH (Euro-Ethereum)
0.00 ETH 0.00 ETH 0.31 %
Charts | News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0.00 BTC 0.00 BTC 0.51 %
Charts | News
GBP/ETH (Britische Pfund-Ethereum)
0.00 ETH 0.00 ETH 0.34 %
Charts | News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0.00 BTC 0.00 BTC -1.83 %
Charts | News
JPY/ETH (Japanischer Yen-Ethereum)
0.00 ETH 0.00 ETH 0.25 %
Charts | News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0.00 BTC 0.00 BTC 0.53 %
Charts | News
USD/ETH (US-Dollar-Ethereum)
0.00 ETH 0.00 ETH 0.38 %
Charts | News

• Preise von NFTs volatil
• Blockchain-Technologie nicht immun gegen Hackerangriffe
• Fake-NFTs im Umlauf

Während NFTs, kurz für Non-Fungible Token, noch vor einigen Jahren zu Ausnahmeerscheinungen zählten, sprießen die Anbieter der digitalen Echtheitszertifikate mittlerweile wie Pilze aus dem Boden. Auch große Unternehmen wie Disney, adidas & Co. sind auf den Zug aufgesprungen und haben eigene NFT-Kollektionen herausgebracht - mit großem Erfolg.

Dabei sind die digitalen Sammelobjekte längst nicht mehr nur als ausgefallene virtuelle Kunstobjekte gefragt, viele Anleger erhoffen sich mit dem Handel der Non-Fungible Token ein lukratives Geschäft zu machen. Kein Wunder, schließlich gibt es mittlerweile zahlreiche digitale Güter, die zu Rekordpreisen veräußert wurden. So zum Beispiel der erste Quellcode für das Internet, der 2021 für mehrere Millionen Dollar den Besitzer wechselte.

Die Risiken des NFT-Handels

Dennoch gibt es beim NFT-Handel auch einige Risiken, über die sich Interessierte bewusst sein sollten. Denn wie es so häufig ist, wenn sich ein neuer Hype auftut, sind auch Betrüger nicht weit. Schließlich geht es auf dem NFT-Markt um viel Geld. Aber auch die Gefahr durch Hackangriffe sollte nicht unterschätzt werden.

Hackerangriffe möglich

NFTs basieren auf der Blockchain-Technologie. Die Abwicklung beim Kauf und Verkauf der digitalen Objekte geschieht mithilfe von Smart Contracts. Allerdings sind diese Krypto-Technologien nicht vor Cyberangriffen gefeit, immer wieder erbeuten Hacker durch Angriffe auf Krypto-Unternehmen Millionen US-Dollar. So beispielsweise im August 2021 als Poly Network das Opfer von Cyberkriminellen wurde, wobei 600 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen gestohlen wurden. Die Ursache lag in der unzureichenden Sicherheit der Smart Contracts, Schwachstellen im System konnten hier ausgenutzt werden, wie Geekflare schreibt. Anleger, die auf dem NFT-Markt aktiv werden wollen, sollten sich also bewusst sein, dass es bisher keinen 100-prozentigen Schutz vor Hackerangriffen gibt.

NFT-Preise volatil

Eine weitere Risikoquelle bei NFTs liegt in der Preisbestimmung der digitalen Güter. Es gibt keinen branchenüblichen Standard bei den Preisen für die Non-Fungible Token, es sind unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen, ob die Menschen bereit sind mehr oder weniger für einen NFT zu zahlen. Dabei kann es eine Rolle spielen, welcher Künstler den NFT erschaffen hat, wie einzigartig und kreativ das Sammelobjekt oder auch wie selten der Non-Fungible Token ist. Dabei können bei den Preisen große Schwankungen auftreten, auch in kürzester Zeit kann es zu großen Veränderungen kommen. Es ist also sehr schwierig den Wert eines NFTs zu bestimmen.

Dieses Phänomen machen sich leider deshalb auch manche Anbieter beim sogenannten Wash-Trading zunutze. Dabei nutzt ein Anbieter mehrere Accounts mit denen er seine eigene digitale Ware immer wieder kauft und verkauft, um damit den NFT-Preis künstlich in die Höhe zu treiben. Möglich wird dies, da Plattformen, die den NFT-Handel ermöglichen, häufig keine hohen Anforderungen bei der Registrierung der Nutzer stellen.

Fake-NFTs und NFT-Diebstahl

Daneben sollten sich Anleger darüber im Klaren sein, dass es auf Krypto-Plattformen auch immer wieder zu Betrugsfällen mit Fake-NFTs kommt. Denn jeder, der weiß wie es geht, kann einen Non-Fungible Token erstellen, die Echtheit des NFTs wird nicht durch jemand unabhängiges geprüft. So gibt es Fälle, in denen unautorisierte Kopien von NFTs erstellt und wiederum verkauft werden. Oft erstellen Händler auch NFTs von Inhalten, die ihnen gar nicht gehören. Künstler werden also bestohlen und mit den von ihnen erdachten Designs werden auf NFT-Plattformen große Summen verdient.

Wer also einen Non-Fungible Token erwerben will, kommt um eine gründliche Recherche kaum herum. Dabei sollte die Historie des Händlers genau geprüft werden. Wenn ein Geschäft zu gut scheint, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: archy13 / Shutterstock.com, Sergei Elagin / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.