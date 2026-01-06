DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 ±0,0%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.512 -0,8%Euro1,1726 ±0,0%Öl61,43 -0,6%Gold4.459 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekord erwartet -- Asiens Börsen fest -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- BMW mit neuem US-Absatzrekord -- VW 2025 mit deutlichem US-Absatzrückgang
Top News
DAX wohl weiter in Rekordlaune - 25.000-Punkte-Marke rückt in den Blick DAX wohl weiter in Rekordlaune - 25.000-Punkte-Marke rückt in den Blick
BMW-Aktie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert BMW-Aktie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

DAX mit neuem Rekord erwartet -- Asiens Börsen fest -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- BMW mit neuem US-Absatzrekord -- VW 2025 mit deutlichem US-Absatzrückgang

aktualisiert 06.01.26 08:41 Uhr

Nordex erhält Aufträge für 33 Projekte in Deutschland. Rekordstände bei Gold und Silber rücken wieder näher. Audi schwächelt in den USA. VINCI kündigt Aktienrückkauf an.

Marktentwicklung


Am Dienstag dürfte sich die Vortagesrally beim DAX weiter fortsetzen.

Der DAX wird vorbörslich zeitweise um 0,20 Prozent fester bei 24.919 Punkten erwartet. Das wäre ein neues Allzeithoch, nachdem der deutsche Leitindex bereits am Montag bei 24.872,92 Zählern einen neuen Rekord erreicht hatte und um 1,34 Prozent fester bei 24.686,69 Einheiten aus dem Handel gegangen war.
Der TecDAX wird ebenfalls im Plus erwartet. Er hatte die Sitzung am Montag 2,14 Prozent stärker bei 3.701,99 Einheiten beendet.

Auch am Dienstag dürfte der deutsche Leitindex weiter zulegen und seine Rekordjagd in Richtung der Marke von 25.000 Punkten fortsetzen. Impulse kommen vor allem von der Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung durch milliardenschwere Infrastruktur- und Rüstungsausgaben der Bundesregierung. Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke der Anleger zudem auf die deutschen Verbraucherpreisdaten.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

BMW-Aktie: US-Absatz 2025 zum dritten Mal in Folge gesteigert
BMWDroneShieldGold / SilberNVIDIAVWÖlaktienChipwerte

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

05.01.26DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
02.01.26DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
30.12.25DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
29.12.25DAX beendet Handel stabil -- Wall Street letztlich im Minus -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income im Fokus
23.12.25DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten