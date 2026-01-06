DAX mit neuem Rekord erwartet -- Asiens Börsen fest -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- BMW mit neuem US-Absatzrekord -- VW 2025 mit deutlichem US-Absatzrückgang

Deutschland Europa USA Asien

Am Dienstag dürfte sich die Vortagesrally beim DAX weiter fortsetzen. Der DAX wird vorbörslich zeitweise um 0,20 Prozent fester bei 24.919 Punkten erwartet. Das wäre ein neues Allzeithoch, nachdem der deutsche Leitindex bereits am Montag bei 24.872,92 Zählern einen neuen Rekord erreicht hatte und um 1,34 Prozent fester bei 24.686,69 Einheiten aus dem Handel gegangen war.

Der TecDAX wird ebenfalls im Plus erwartet. Er hatte die Sitzung am Montag 2,14 Prozent stärker bei 3.701,99 Einheiten beendet. Auch am Dienstag dürfte der deutsche Leitindex weiter zulegen und seine Rekordjagd in Richtung der Marke von 25.000 Punkten fortsetzen. Impulse kommen vor allem von der Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung durch milliardenschwere Infrastruktur- und Rüstungsausgaben der Bundesregierung. Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke der Anleger zudem auf die deutschen Verbraucherpreisdaten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an Europas Börsen dürften auch am Dienstag weiter zugreifen. Der EURO STOXX 50 wird vorbörslich bei 5.929 Punkten um 0,1 Prozent höher erwartet. Am Vortag hatte er bei 5.924,60 Stellen ein neues Allzeithoch erreicht und war 1,25 Prozent fester bei 5.923,69 Zählern aus dem Handel gegangen. Positive Vorgaben aus den USA und Asien dürften am Dienstag weiter für Aufwind sorgen. Die Festnahme des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro dämpft die Risikobereitschaft der Anleger bislang kaum, viele Marktteilnehmer dürften allerdings weiterhin noch im Urlaub sein, wodurch die Liquidität auch weiter gering ausfallen dürfte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Montag mit steigenden Kursen. Der Dow Jones gewann zum Sitzungsstart leicht hinzu und stieg anschließend weiter. Bei 49.209,95 Punkten erreichte er ein neues Rekordhoch, bevor er die Sitzung 1,23 Prozent im Plus bei 48.977,18 Zählern beendete.

Der NASDAQ Composite eröffnete den Handelstag deutlich stärker und hielt sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Er notierte letztlich 0,69 Prozent höher bei 23.395,82 Punkten. Die politische Lage in Venezuela belastete nicht. An den Rohstoffmärkten reagierten die Ölpreise zunächst mit Verlusten, konnten diese aber schnell wettmachen und zeitweise ins Plus drehen. Analysten erwarten, dass eine mögliche Erholung der venezolanischen Ölproduktion Zeit braucht, langfristig aber das globale Angebot erhöhen dürfte.

Marktbeobachter sehen laut Dow Jones Newswires darüber hinaus geopolitische Auswirkungen. Laut XTB-Stratege Kathleen Brooks könnte der Machtwechsel den USA künftig mehr Einfluss auf China verschaffen, da das Land bisher der größte Abnehmer venezolanischen Öls war.

Die insgesamt verhaltene Marktreaktion zeigt nach Einschätzung von Raphael Thuin (Tikehau Capital) einen anhaltenden Trend: Anleger blenden geopolitische Risiken zunehmend aus und konzentrieren sich stärker auf Fundamentaldaten wie Wachstum, Inflation und Unternehmensgewinne. Die Ereignisse in Venezuela fügten sich nahtlos in dieses Muster ein. Im Investorenfokus waren auch weiterhin Aktien von Speicherchip- und Halbleiterausrüstungs-Herstellern, die vom anhaltenden Optimismus in puncto Künstliche Intelligenz (KI) profitieren dürften. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken