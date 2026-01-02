Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Rohstoffe
03.01.26 13:17 Uhr
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.010,39 USD 14,89 USD 0,50%
0,64 USD USD -0,40%
1.968,00 USD 6,00 USD 0,31%
1,66 EUR 0,01 EUR 0,79%
88,08 EUR 0,63 EUR 0,72%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
3,62 USD -0,07 USD -1,84%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.330,49 USD USD
2,98 USD -0,05 USD -1,49%
56,00 USD USD
534,00 USD -4,50 USD -0,84%
3,57 USD 0,09 USD 2,54%
4.248,00 GBP -111,00 GBP -2,55%
98,00 USD 1,10 USD 1,14%
12.571,00 USD 67,00 USD 0,54%
2,36 USD 0,04 USD 1,80%
0,84 USD -0,01 USD -1,23%
4,37 USD -0,03 USD -0,74%
3,56 USD 0,06 USD 1,74%
15,10 USD -0,12 USD -0,79%
488,03 USD -16,91 USD -3,35%
16.765,00 USD 280,00 USD 1,70%
60,75 USD -0,16 USD -0,26%
57,32 USD -0,10 USD -0,17%
2,02 USD -0,04 USD -1,75%
1.645,00 USD USD
3.954,00 MYR -44,00 MYR -1,10%
2.155,00 USD USD
451,75 EUR -1,50 EUR -0,33%
9,41 USD -0,19 USD -1,98%
72,67 USD USD
291,00 USD -3,50 USD -1,19%
0,49 USD 0,01 USD 1,66%
10,30 USD -0,01 USD -0,07%
1,71 EUR 0,01 EUR 0,82%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
189,25 EUR -0,50 EUR -0,26%
3.106,00 USD 42,50 USD 1,39%
42.050,00 USD 1.150,00 USD 2,81%
0,15 USD USD -2,34%
Am Samstagmittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.330,49 US-Dollar).
Redaktion finanzen.net
