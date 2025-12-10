DAX24.163 +0,5%Est505.718 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,86 +3,3%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.434 -0,4%Euro1,1624 ±-0,0%Öl62,08 -0,1%Gold4.216 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf die Fed: DAX schließt fester -- US-Börsen uneins -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Top News
Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug
Bitcoin-Crash erklärt: Experte sieht Verbindung zu Trumps politischem Einfluss Bitcoin-Crash erklärt: Experte sieht Verbindung zu Trumps politischem Einfluss
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoff-Rally

Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug

10.12.25 03:46 Uhr
Goldpreis-Ausblick: US-Großbanken rechnen 2026 mit Rekordkursen über 4.000 US-Dollar | finanzen.net

Die großen Investmentbanken zeigen sich einig: Gold dürfte auch 2026 zu den Gewinnern an den Rohstoffmärkten zählen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Goldman Sachs
753,30 EUR 14,00 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
258,80 EUR -11,10 EUR -4,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Morgan Stanley
153,78 EUR 2,22 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Goldpreis
4.216,24 USD 7,83 USD 0,19%
News

• US-Investmentbanken sehen für Gold weiteres Aufwärtspotenzial
• Neue Rekordmarken im Blick
• Zentralbankkäufe dürften weiter antreiben

JPMorgan: Langfristiger Bullenmarkt

Laut JPMorgan Research befindet sich Gold weiterhin in einem strukturellen Aufwärtstrend. Nachdem der Preis im Jahr 2025 mehrere Rekordhochs erreichte, rechnet die Bank mit weiterem Potenzial. Chef-Rohstoffstrategin Natasha Kaneva sieht angesichts zunehmender Rezessionsrisiken, Handelskonflikte und geopolitischer Spannungen eine anhaltend starke Nachfrage nach Gold als "sicherem Hafen".
"Für Anleger bleibt Gold unserer Ansicht nach eine der optimalen Absicherungen gegen die einzigartige Kombination aus Stagflation, Rezession, Währungsabwertung und den politischen Risiken der USA, denen die Märkte in den Jahren 2025 und 2026 ausgesetzt sein werden", so Gregory Shearer, Leiter der Strategie für Basis- und Edelmetalle bei JPMorgan.

JPMorgan prognostiziert deshalb für das zweite Quartal 2026 einen Goldpreis nahe 4.000 US-Dollar je Unze. Haupttreiber sollen Käufe von Zentralbanken und Investoren sein: Allein die Notenbanken haben laut Schätzungen rund 900 Tonnen Gold im Jahr 2025 erworben - ein Trend, der sich in 2026 fortsetzen soll. Zudem treiben der schwächere US-Dollar und Zinshoffnungen die Attraktivität des Edelmetalls. Für Anleger bleibt Gold laut JPMorgan "eine optimale Absicherung gegen Stagflation, Währungsabwertung und politische Risiken".

Morgan Stanley: Rücksetzer möglich, aber Aufwärtstrend bleibt intakt

Auch Morgan Stanley hält an einer positiven Prognose fest und hat das Kursziel für 2026 auf 4.400 US-Dollar je Unze angehoben. Trotz kurzfristiger Rückschläge, wie dem Kurssturz im Oktober 2025, sieht die Bank Gold als einen der "leistungsstärksten Anlagewerte des Jahres". Die Rally werde durch geopolitische Unsicherheiten, anhaltende Zentralbankkäufe, ETF-Zuflüsse und einen schwächeren US-Dollar gestützt.

Rohstoffstrategin Amy Gower betont, dass Gold erstmals seit den 1990er-Jahren einen größeren Anteil an den Zentralbankreserven ausmacht als US-Staatsanleihen - ein starkes Vertrauenssignal. "Investoren beobachten Gold nicht nur als Inflationsschutz, sondern auch als Gradmesser für Entwicklungen von der Zentralbankpolitik bis hin zu geopolitischen Risiken", erklärt die Expertin. Risiken bestehen jedoch durch eine mögliche Nachfrageschwäche im Schmucksektor. Dennoch zählt Morgan Stanley Gold zu den "Top-Favoriten" unter den Rohstoffen.

Goldman Sachs: Nachfrage der Zentralbanken treibt Preise weiter

Goldman Sachs Research erwartet ebenfalls steigende Preise - allerdings etwas vorsichtiger. Die Analysten um Lina Thomas prognostizieren bis Mitte 2026 einen Goldpreis von rund 4.000 US-Dollar je Unze, gestützt durch robuste Käufe von Zentralbanken und eine lockerere Geldpolitik der US-Notenbank.

Die Experten sehen die wachsende Goldnachfrage als strukturellen Trend, insbesondere in Schwellenländern, wo Notenbanken ihre Reserven diversifizieren und Goldanteile aufstocken. "Unsere Begründung ist, dass die Zentralbanken der Schwellenländer im Vergleich zu ihren Pendants in den entwickelten Märkten weiterhin deutlich untergewichtet sind und ihre Goldbestände im Rahmen einer breiter angelegten Diversifizierungsstrategie schrittweise erhöhen", so Analystin Thomas. Laut World Gold Council planen 43 Prozent der befragten Zentralbanken, ihre Bestände weiter zu erhöhen - der höchste Wert seit 2018. Gleichzeitig setzen Spekulanten zunehmend auf steigende Preise: Die Netto-Long-Positionen an der COMEX befinden sich laut Goldman Sachs auf einem Zehnjahreshoch.

Ob nun als Inflationsschutz, geopolitische Absicherung oder strategische Reserve - Gold bleibt laut den großen US-Investmentbanken auch 2026 weiter gefragt. Ob es dabei jedoch für neue Rekordmarken reichen wird, wird sich zeigen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Goldman Sachs und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Goldman Sachs

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Goldman Sachs

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Sashkin / Shutterstock.com, Kotomiti Okuma / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis