Experte mit Kurszielanhebung

Die Novo Nordisk-Aktie hat 2026 einen Turnaround eingeleitet. Ein Analyst sieht das Ende der Fahnenstange dabei noch lange nicht erreicht.

• Novo-Nordisk-Aktie 2026 klar im Plus

• Goldman Sachs hebt Kursziel an und bestätigt "Buy"

• Barclays warnt vor Überbewertung trotz positiver Wegovy-Daten



24,35 Prozent hat die Aktie des dänischen Arzneitmittelkonzerns Novo Nordisk im noch recht jungen Börsenjahr 2026 bereits zugelegt. Auch am Freitag haben Anleger erneut Gewinne im Depot: An der Börse in Dänemark geht es zeitweise 1,95 Prozent auf 404,45 DKK nach oben.

Damit setzt der Anteilsschein seinen jüngst eingeleiteten Turnaround weiter fort, nachdem auf Zwölfmonatssicht noch ein Minus von rund 25 Prozent zu Buche geschlagen hatte. Kurstreibend erweist sich am letzten Handelstag der Woche dabei insbesondere eine Analystenstimme.

Goldman Sachs hebt Kursziel an

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 352 auf 436 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in der neuen Tablettenform dürfte die Anlegerstimmung zunächst beflügeln und für Gewinndynamik sorgen, schrieb James Quigley am Donnerstag. Im zweiten Halbjahr 2026 kämen dann Erstattungen der US-Krankenversicherung als Triebfeder hinzu.

Wird das neue Goldman Sachs-Kursziel Realität hätte die Novo Nordisk-Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von weiteren rund 7,6 Prozent und könnte damit ihre Zwölfmonatsverluste weiter eingrenzen.

Barclays weniger optimistisch

Deutlich weniger euphorisch als die Experten der US-Bank zeigen sich unterdessen die Analysten des britischen Finanzhauses Barclays. Sie haben sowohl ihre Einstufung für Novo Nordisk auf "Equal Weight" belassen als auch ihr Kursziel bestätigt. 360 DKK trauen sie der Aktie zu, damit wäre sie zum jetzigen Zeitpunkt bereits deutlich überbewertet. Dennoch bewerten die Analysten die jüngsten Daten zur oralen Einnahme des Abnehmmittels Wegovy in den USA als vielversprechend, betonen aber, dass es unklar sei, ob die zu injizierende Version des Medikaments wieder an Schwung gewinnt.

