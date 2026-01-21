DAX24.873 +0,1%Est505.935 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.976 -0,2%Euro1,1743 -0,1%Öl65,23 +1,3%Gold4.936 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Carl Zeiss Meditec 531370 Lufthansa 823212 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- CSG mit Mega-IPO -- Intel mit Umsatzrückgang -- Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ericsson: Nettogewinn wurde fast verdoppelt und die Aktie nimmt das 52-Wochenhoch ins Visier! Ericsson: Nettogewinn wurde fast verdoppelt und die Aktie nimmt das 52-Wochenhoch ins Visier!
Lufthansa-Aktie am Freitag nach turbulenter Handelswoche unter Druck Lufthansa-Aktie am Freitag nach turbulenter Handelswoche unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Ramelow: Kampf um Zalando-Standort noch nicht verloren

23.01.26 13:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,30 EUR -0,77 EUR -3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält den Kampf des Zalando-Betriebsrates um das von Schließung bedrohte Erfurter Logistikzentrum mit 2.700 Arbeitnehmern nicht für verloren. Der Linke-Politiker, der seit 2025 Bundestagsvizepräsident ist, bat Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und die Präsidentin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, in Briefen um Gespräche zusammen mit dem Zalando-Betriebsrat. Dabei soll es um Möglichkeiten zur Standortsicherung gehen, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Wer­bung

In den gleichlautenden Schreiben, die der dpa vorliegen, macht Ramelow darauf aufmerksam, dass die Standortschließung "ohne Vorwarnung und ohne jegliche Mitbestimmung" verkündet worden sei. Nach einem Treffen mit dem Betriebsrat des Erfurter Logistik-Standorts schrieb Ramelow, es gehe nun um das rechtlich vorgeschriebene Verfahren der Arbeitnehmerbeteiligung, aber auch um Alternativen oder neue Investitionen in den Standort.

Ramelow bringt Kurzarbeit ins Gespräch

Der Linke-Politiker, der vor dem Einstieg in die Politik Gewerkschaftsfunktionär war, brachte Kurzarbeit und Qualifizierungsprogramme für die Zalando-Belegschaft ins Spiel. Damit könnten mögliche Investitionen in den Standort flankiert werden.

"Wenn wir über den Standort Erfurt reden, dann reden wir nicht nur über 2.700 originär dort Beschäftigte, sondern auch über mindestens noch einmal 1.000 Personen, die direkt oder indirekt dienstleistend für den Standort Erfurt tätig sind", heißt es in den Briefen an Bas und Nahles. Es gehe darum, wie der Standort Erfurt so leistungsfähig wie der von Zalando präferierte Standort Gießen gemacht werden könne.

Wer­bung

Arbeitsvermittler im Logistikzentrum

Rund zwei Wochen nach der Zalando-Entscheidung sucht die Thüringer Landesregierung ebenfalls nach Perspektiven für die Beschäftigten und den Standort. Seit Wochenbeginn ist die regionale Arbeitsagentur mit acht Vermittlern direkt in dem Unternehmen vertreten. Zunächst sollen nach Angaben der Regionaldirektion Fälle von Arbeitnehmern bearbeitet werden, bei denen in nächster Zeit befristete Arbeitsverhältnisse auslaufen.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wird der Kontakt zum ausländischen Eigentümer der riesigen Logistikhalle gesucht, die Zalando nur gemietet habe. Dabei gehe es auch um eine künftige Nutzung und damit neue Arbeitsplätze. Der Internet-Modehändler und DAX-Konzern will sein Logistikzentrum in Erfurt im September schließen./rot/DP/jha

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Zalando

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Zalando BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
16.01.2026Zalando OverweightBarclays Capital
13.01.2026Zalando OverweightBarclays Capital
12.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Zalando BuyJefferies & Company Inc.
19.01.2026Zalando OutperformRBC Capital Markets
16.01.2026Zalando OverweightBarclays Capital
13.01.2026Zalando OverweightBarclays Capital
08.01.2026Zalando BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Zalando Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
06.01.2026Zalando UnderperformBernstein Research
12.12.2025Zalando UnderperformBernstein Research
19.06.2025Zalando UnderperformBernstein Research
03.02.2025Zalando UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zalando nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen