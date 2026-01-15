DAX24.850 ±-0,0%Est505.937 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -1,8%Nas23.480 +0,2%Bitcoin75.636 -0,6%Euro1,1753 ±-0,0%Öl65,85 +2,3%Gold4.955 +0,4%
UBS-Upgrade lässt AUTO1-Aktie unter die stärksten MDAX-Werte steigen

23.01.26 15:03 Uhr
AUTO1-Aktie nach positivem UBS-Kommentar deutlich fester | finanzen.net

Die Aktien von AUTO1 haben ihre jüngste Erholung am Freitag dank eines positiven Analystenkommentars fortgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
30,54 EUR 1,10 EUR 3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere von AUTO1 stiegen via XETRA zuletzt unter den größten Gewinnern im MDAX der mittelgroßen Werte um 3,66 Prozent auf 30,60 Euro. Das Kursplus im neuen Jahr liegt damit wieder bei gut zwölf Prozent.

Der Online-Autohändler dürfte im Schlussquartal 2025 die Erwartungen übertroffen haben, schrieb UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb in seinem Ausblick auf die Ende Februar anstehenden Quartalszahlen. Bei Autohero sehe es gut aus. Er erhöhte sein Kursziel leicht auf 36,60 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial von rund einem Fünftel bedeuten würde.

/niw/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

DatumRatingAnalyst
12:31AUTO1 BuyUBS AG
19.01.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026AUTO1 OverweightBarclays Capital
09.01.2026AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.09.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.05.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.04.2025AUTO1 HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.02.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.07.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.06.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.

