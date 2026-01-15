UBS-Upgrade lässt AUTO1-Aktie unter die stärksten MDAX-Werte steigen
Die Aktien von AUTO1 haben ihre jüngste Erholung am Freitag dank eines positiven Analystenkommentars fortgesetzt.
Werte in diesem Artikel
Die Papiere von AUTO1 stiegen via XETRA zuletzt unter den größten Gewinnern im MDAX der mittelgroßen Werte um 3,66 Prozent auf 30,60 Euro. Das Kursplus im neuen Jahr liegt damit wieder bei gut zwölf Prozent.
Der Online-Autohändler dürfte im Schlussquartal 2025 die Erwartungen übertroffen haben, schrieb UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb in seinem Ausblick auf die Ende Februar anstehenden Quartalszahlen. Bei Autohero sehe es gut aus. Er erhöhte sein Kursziel leicht auf 36,60 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial von rund einem Fünftel bedeuten würde.
/niw/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AUTO1 News
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com