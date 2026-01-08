DAX 25.154 +0,1%ESt50 5.956 +0,9%MSCI World 4.488 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.644 -0,5%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,26 -0,7%Gold 4.472 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Siemens 723610 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt -- Asiens Börsen schließen fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
TUI-Aktie zieht an: Dividenden-Comeback sorgt für Kurssprung - Anleger sollten auf Februar-Termine achten TUI-Aktie zieht an: Dividenden-Comeback sorgt für Kurssprung - Anleger sollten auf Februar-Termine achten
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUTO1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUTO1 Aktien-Sparplan
29,94 EUR +1,72 EUR +6,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,08 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2LQ88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2LQ884

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ATOGF

Goldman Sachs Group Inc.

AUTO1 Buy

11:11 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
29,94 EUR 1,72 EUR 6,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate schrieb in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal, dass er bei den Autohero-Absätzen mit einer Anzahl über dem Konsens und den Zielsetzungen rechnet. Er betonte, die Voraussetzungen für das Jahr 2026 seien vielversprechend./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 03:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,51 €		 Abst. Kursziel*:
36,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,26%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

11:11 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.12.25 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 AUTO1 Overweight Barclays Capital
13.11.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

dpa-afx Analystenmeinung AUTO1-Aktie gesucht: Goldman Sachs hebt Kursziel an AUTO1-Aktie gesucht: Goldman Sachs hebt Kursziel an
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich
finanzen.net MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AUTO1-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX mit Gewinnen
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group scales AI-powered damage detection to five production centers, enhancing quality and efficiency
EQS Group EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Sale of 88,377 shares, including for the settlement of taxes and duties incurred as a result of the share issuance in connection with the settlement of ...
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group raises inventory financing capacity to EUR 1.6 billion to power continued growth
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AUTO1 zu myNews hinzufügen