Barclays Capital

Sartorius Stedim Biotech Overweight

11:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Overweight" belassen. Chef Michael Grosse habe die vom Markt erwartete zuversichtliche und klare Botschaft gesendet, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend. Die jüngste stark unterdurchschnittliche Kursentwicklung von Sartorius und Sartorius Stedim in Relation zum europäischen Gesundheitssektor biete nun eine exzellente Gelegenheit zum Einstieg./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 23:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com