Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 16,97 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Overweight" belassen. Chef Michael Grosse habe die vom Markt erwartete zuversichtliche und klare Botschaft gesendet, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend. Die jüngste stark unterdurchschnittliche Kursentwicklung von Sartorius und Sartorius Stedim in Relation zum europäischen Gesundheitssektor biete nun eine exzellente Gelegenheit zum Einstieg./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 23:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
177,10 €
|Abst. Kursziel*:
29,87%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
176,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,24%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
237,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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