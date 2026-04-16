Netflix Aktie
Marktkap. 386,15 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach Quartalszahlen von 125 auf 128 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Auftakt des Streaming-Anbieters in das neue Geschäftsjahr sei hervorragend ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch das erhöhte Jahresziel für den Free Cashflow werte er positiv./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Kaufen
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 107,79
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 97,17
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Markus Leistner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 116,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
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