Netflix Aktie
Marktkap. 347,09 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Netflix beim Kursziel von 115 US-Dollar mit "Equal Weight" wieder aufgenommen. Nach dem Rückzug im Bieterrennen um Warner Brothers Discovery rechnet Kannan Venkateshwar damit, dass die Bewertung der Netflix-Aktie eigentlich wieder anziehen sollte, wie er am Montag schrieb. Dass der Streaminganbieter den Deal wollte, habe aber seine Gründe gehabt. Der Experte glaubt an eine anhaltende Debatte über ein nur schwaches Nutzerwachstum./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 05:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Netflix
Zusammenfassung: Netflix Equal Weight
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 115,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 96,24
|Abst. Kursziel*:
19,49%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 96,62
|Abst. Kursziel aktuell:
19,02%
|
Analyst Name:
Kannan Venkateshwar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 118,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
