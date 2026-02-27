DAX 24.599 -2,7%ESt50 5.976 -2,6%MSCI World 4.512 -1,0%Top 10 Crypto 8,5050 +3,4%Nas 22.530 -0,6%Bitcoin 55.908 +0,1%Euro 1,1716 -0,5%Öl 78,94 +8,9%Gold 5.331 +1,0%
Nahostkonflikt: DAX tiefrot unter 25.000 -- Wall Street startet leichter -- Trump Media: Heftiger Verlust -- Kurspotenzial bei Rheinmetall & Co.? -- Amazon, Palantir, Lufthansa, TUI, Öl, Gold im Fokus
ETF-Ströme im Umbruch: Warum Anleger Milliarden aus den USA abziehen
Berkshire Hathaway-Aktie mit Verlusten: So fiel die letzte Bilanz unter Leitung von Warren Buffett aus
Netflix Aktie

Marktkap. 347,09 Mrd. EUR

KGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

Netflix Equal Weight

14:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
82,93 EUR 1,35 EUR 1,65%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Netflix beim Kursziel von 115 US-Dollar mit "Equal Weight" wieder aufgenommen. Nach dem Rückzug im Bieterrennen um Warner Brothers Discovery rechnet Kannan Venkateshwar damit, dass die Bewertung der Netflix-Aktie eigentlich wieder anziehen sollte, wie er am Montag schrieb. Dass der Streaminganbieter den Deal wollte, habe aber seine Gründe gehabt. Der Experte glaubt an eine anhaltende Debatte über ein nur schwaches Nutzerwachstum./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 01:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 05:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 115,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 96,24		 Abst. Kursziel*:
19,49%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 96,62		 Abst. Kursziel aktuell:
19,02%
Analyst Name:
Kannan Venkateshwar 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 118,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

14:36 Netflix Equal Weight Barclays Capital
11:01 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Netflix Kaufen DZ BANK
27.02.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Netflix Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

