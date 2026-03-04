DAX24.205 +1,7%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +1,3%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.489 +0,1%Euro1,1606 -0,2%Öl84,23 +2,0%Gold5.158 +0,3%
Aktie unter der Lupe

So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein

05.03.26 07:40 Uhr
So bewerten Experten die NASDAQ-Aktie Netflix im Februar | finanzen.net

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Netflix-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
83,53 EUR -1,17 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie wurde im Februar 2026 von 4 Analysten analysiert.

3 Experten stufen die Netflix-Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Netflix-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 114,75 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 18,51 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 96,24 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--27.02.2026
Jefferies & Company Inc.134,00 USD39,2427.02.2026
Bernstein Research115,00 USD19,4918.02.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
02.03.2026Netflix Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Netflix OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.02.2026Netflix KaufenDZ BANK
27.02.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026Netflix OutperformBernstein Research
