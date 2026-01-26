Netflix Aktie
Marktkap. 306,28 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Halten
Aktie in diesem Artikel
STUTTGART (dpa-AFX Analyser) - Die LBBW hat das Kursziel für Netflix von 125 auf 94 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der verschärfte Bieterwettbewerb um Warner Bros. Discovery belaste die Aktien, schrieb Sarah Lenz am Dienstag. Sie verwies auf den hohen Kaufpreis und die Absicht, zugunsten der Finanzierung Aktienrückkäufe zunächst auszusetzen. Die zurückhaltende operative Margenprognose für 2026 sei ebenfalls ein Belastungsfaktor./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Halten
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|Kursziel:
$ 94,00
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
$ 85,70
|Abst. Kursziel*:
9,68%
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 85,79
|Abst. Kursziel aktuell:
9,57%
|
Analyst Name:
Sarah Lenz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 118,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|11:21
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.