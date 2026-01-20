DAX 24.418 -1,2%ESt50 5.836 -1,0%MSCI World 4.431 -0,2%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 22.954 -2,4%Bitcoin 75.483 +0,2%Euro 1,1738 +0,1%Öl 64,92 +1,4%Gold 4.862 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos im Blick: DAX in Rot -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Kraft Heinz, TRATON, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Die besten CFD-Trading-Apps für Smartphones 2025 Die besten CFD-Trading-Apps für Smartphones 2025
+14 Prozent: Hyundai-Aktie schießt dank KI- und Robotikfantasien auf neues Rekordhoch +14 Prozent: Hyundai-Aktie schießt dank KI- und Robotikfantasien auf neues Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Netflix Aktie

Kaufen
Verkaufen
Netflix Aktien-Sparplan
69,08 EUR -5,79 EUR -7,73 %
STU
81,00 USD -7,00 USD -7,95 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 343,13 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 552484

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US64110L1061

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NFLX

DZ BANK

Netflix Kaufen

12:31 Uhr
Netflix Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
69,08 EUR -5,79 EUR -7,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 125 auf 120 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der "Streaming-König" habe gute Quartalszahlen vorgelegt, und der Ausblick auf 2026 sei zu konservativ, schrieb Markus Leistner in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Mit dem starken Kursrückgang seit dem Übernahmeangebot für Warner Bros Discovery, für das sich auch dessen Management ausspreche, erscheine dies "mehr als eingepreist", womit Netflix nun "zum Schnäppchenpreis" zu haben sei. Leistner erwartet, dass Netflix sich gegen das Konkurrenzangebot von Paramount Skydance durchsetzen wird - wegen besserer Chancen bei den Kartellbehörden und der höheren Finanzierungssicherheit./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Netflix

Zusammenfassung: Netflix Kaufen

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 87,26		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 81,00		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Markus Leistner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 128,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

12:31 Netflix Kaufen DZ BANK
08:01 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Netflix Kaufen DZ BANK
17.12.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

finanzen.net Podcast Hot Stocks heute: DAX fällt zurück in die Range aus 2025 - Netflix-Ausblick reicht nicht - QIAGEN will sich übernehmen lassen   Hot Stocks heute: DAX fällt zurück in die Range aus 2025 - Netflix-Ausblick reicht nicht - QIAGEN will sich übernehmen lassen  
finanzen.net Netflix-Aktie von Aussetzung der Rückkäufe belastet: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Netflix vorbörslich schwer unter Druck - Enttäuschender Ausblick
dpa-afx ROUNDUP 2: Netflix enttäuscht mit Ausblick und setzt Rückkäufe aus - Aktie fällt
TraderFox Netflix im Abverkauf! 325 Mio. Kunden, Mrd.-Gewinne und riskanter Warner Bros.-Deal reichen nicht aus!
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Netflix auf 'Buy' - Ziel 134 Dollar
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
dpa-afx ROUNDUP: Netflix will stärker bei Hochkant-Videos mitmischen
dpa-afx Netflix mit mehr als 325 Millionen Kunden
Deutsche Welle Free solo climb on Netflix: 'If you fall, you're gonna die'
Deutsche Welle Free solo climb on Netflix: 'If you fall, you're gonna die'
Benzinga Netflix, Johnson &amp; Johnson And 3 Stocks To Watch Heading Into Wednesday
Korea Times What to expect from Netflix Korea in 2026: Dramas, reality and big names
MotleyFool Netflix Stock's Sell-Off Just Got Even Worse. Here's Why I'm Still Not Buying the Dip.
MotleyFool Down 40%, Is Netflix a Screaming Buy or a Cautionary Tale?
Benzinga Netflix, IBM, United Airlines, Block And Strategy: Why Are These 5 Stocks On Investors&#39; Radars Today
MotleyFool Netflix (NFLX) Q4 2025 Earnings Call Transcript
RSS Feed
Netflix Inc. zu myNews hinzufügen