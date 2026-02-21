DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2400 -4,6%Nas22.581 -1,3%Bitcoin54.484 -4,7%Euro1,1791 ±-0,0%Öl71,49 -0,3%Gold5.217 +2,2%
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Netflix-Aktie dennoch schwach: Winona Ryder wird Teil der Erfolgsserie "Wednesday"

23.02.26 20:35 Uhr
Netflix-Aktie an der NASDAQ dennoch schwach: Winona Ryder verstärkt als "Tabitha" den Serien-Hit "Wednesday" | finanzen.net

Die Netflix-Serie "Wednesday" bekommt einen weiteren hochkarätigen Zugang.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
64,94 EUR -1,38 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Hollywood-Star Winona Ryder übernimmt eine Rolle in der dritten Staffel der Serie von Kultregisseur Tim Burton ("Beetlejuice"), wie Netflix in einer Besetzungsankündigung bekanntgab. Demnach wird die 54-Jährige einen Charakter namens Tabitha spielen.

Ryder habe eine Gastrolle und werde in mehreren Folgen zu sehen sein, schrieb etwa das Branchenportal "Deadline".

Die Serie "Wednesday" über die Tochter der Addams Family entwickelte sich nach dem Start im Jahr 2022 schnell zu einem globalen Popkultur-Phänomen, war lange die Nummer eins auf Netflix und wurde mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet. Die Serie dreht sich um Wednesday Addams' Zeit an der Nevermore Academy, einer Schule für Außenseiter mit besonderen Fähigkeiten.

Ryder und Regisseur Tim Burton haben bereits bei einer Reihe von Projekten zusammengearbeitet - etwa im 1988 erschienenen Kinofilm "Beetlejuice" sowie in dem Film "Edward mit den Scherenhänden" (1990). Mit "Wednesday"-Hauptdarstellerin Jenna Ortega (23) stand Ryder für die "Beetlejuice"-Fortsetzung vor der Kamera. Diese kam 2024 in die Kinos.

An der NASDAQ zeigt sich die Netflix-Aktie am Montag zeitweise 3,29 Prozent schwächer bei 76,08 US-Dollar.

/apo/DP/he

