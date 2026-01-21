Netflix-Aktie schwächelt: Bernstein bestätigt "Outperform"
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" belassen.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Übergang zu einer reinen Barofferte des Streaming-Anbieters für die Übernahme von Warner Brothers Discovery (WBD) räume die Unsicherheit einer Aktienkomponente aus, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fallende Netflix-Kurse seien nun keine Gefahr mehr für die Besitzer von WBD-Aktien; allerdings entgingen ihnen nun auch etwaige Kursgewinne von Netflix.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel verliert die Netflix-Aktie zeitweise 0,36 Prozent auf 85,05 US-Dollar.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC
