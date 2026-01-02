Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Rohstoffe

Commodities aktuell

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ist am Mittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 13:13 Uhr -0,13 Prozent auf 4.825,03 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.831,31 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Silberpreis um 0,15 Prozent auf 93,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 93,14 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis -0,22 Prozent niedriger bei 2.494,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2.499,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,54 Prozent auf 1.861,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.851,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,58 Prozent auf 64,29 US-Dollar, nach 65,24 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -1,63 Prozent auf 59,63 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 60,62 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,16 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 12:55 Uhr steht ein Minus von -0,26 Prozent auf 2,93 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 2,94 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -0,01 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 3,48 US-Dollar.

Nach 3.210,00 Britische Pfund am Vortag ist der Kakaopreis am Donnerstagmittag um -0,40 Prozent auf 3.204,00 Britische Pfund gesunken.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,41 Prozent auf 4,24 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,22 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,40 Prozent auf 10,69 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 10,65 US-Dollar wert.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,86 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf 293,90 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 291,40 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -0,06 Prozent auf 0,54 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,54 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem steigt der Weizenpreis. Um 0,07 Prozent verstärkt sich der Weizenpreis um 12:58 Uhr auf 189,63 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 189,50 Euro lag.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,41 Prozent stärker bei 0,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagmittag hinzu. Um 12,10 Prozent auf 5,47 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,88 US-Dollar.

Derweil notiert der Rapspreis bei 478,13 Euro. Im Vergleich zum Vortag (478,25 Euro) ist das ein Abschlag von -0,03 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -1,65 Prozent auf 63,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 64,19 US-Dollar.

Daneben wertet der Holzpreis um 13:00 Uhr ab. Es geht -0,41 Prozent auf 609,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 612,00 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net