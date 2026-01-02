DAX24.833 +1,1%Est505.951 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -1,5%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.785 +0,3%Euro1,1709 +0,2%Öl64,22 -1,7%Gold4.830 ±-0,0%
Commodities aktuell

Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Rohstoffe

22.01.26 13:17 Uhr
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Donnerstagmittag um die Kurse der Rohstoffe

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ist am Mittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 13:13 Uhr -0,13 Prozent auf 4.825,03 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.831,31 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Silberpreis um 0,15 Prozent auf 93,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 93,14 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Platinpreis -0,22 Prozent niedriger bei 2.494,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2.499,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,54 Prozent auf 1.861,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.851,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,58 Prozent auf 64,29 US-Dollar, nach 65,24 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -1,63 Prozent auf 59,63 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 60,62 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Baumwolle um 0,16 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 12:55 Uhr steht ein Minus von -0,26 Prozent auf 2,93 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 2,94 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -0,01 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 3,48 US-Dollar.

Nach 3.210,00 Britische Pfund am Vortag ist der Kakaopreis am Donnerstagmittag um -0,40 Prozent auf 3.204,00 Britische Pfund gesunken.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,41 Prozent auf 4,24 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,22 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,40 Prozent auf 10,69 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 10,65 US-Dollar wert.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,86 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf 293,90 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 291,40 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -0,06 Prozent auf 0,54 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,54 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem steigt der Weizenpreis. Um 0,07 Prozent verstärkt sich der Weizenpreis um 12:58 Uhr auf 189,63 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 189,50 Euro lag.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Zuckerpreis 0,41 Prozent stärker bei 0,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagmittag hinzu. Um 12,10 Prozent auf 5,47 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,88 US-Dollar.

Derweil notiert der Rapspreis bei 478,13 Euro. Im Vergleich zum Vortag (478,25 Euro) ist das ein Abschlag von -0,03 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -1,65 Prozent auf 63,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 64,19 US-Dollar.

Daneben wertet der Holzpreis um 13:00 Uhr ab. Es geht -0,41 Prozent auf 609,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 612,00 US-Dollar stand.

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

