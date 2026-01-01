DAX24.846 +1,2%Est505.957 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 -2,8%Nas23.431 +0,9%Bitcoin75.757 -1,0%Euro1,1737 +0,4%Öl64,34 -1,5%Gold4.873 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Wall Street steigt -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
GameStop-Aktie steigt: Chairman Ryan Cohen stockt Beteiligung deutlich auf GameStop-Aktie steigt: Chairman Ryan Cohen stockt Beteiligung deutlich auf
GE Aerospace-Aktie dennoch in Rot: Erwartungen in 2025 übertroffen GE Aerospace-Aktie dennoch in Rot: Erwartungen in 2025 übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ölpreise geben deutlich nach - Geopolitische Risiken rücken in den Hintergrund

22.01.26 16:06 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Im Tagesverlauf haben sie frühe Verluste deutlich ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 63,98 US-Dollar. Das waren 1,26 Dollar weniger als Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,12 auf 59,50 Dollar.

Am Markt wurde auf höhere Ölreserven in den USA verwiesen. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) verzeichnete in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um drei Millionen Barrel. Im weiteren Tagesverlauf werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Steigende Reserven in der größten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Ölpreise.

Mit den Verlusten haben die Ölpreise die Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Am Ölmarkt rückten geopolitische Risiken in den Hintergrund. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump jüngste Drohung mit neuen Zöllen zurückgenommen, nachdem er sich mit Rahmenbedingungen für ein mögliches Abkommen zur Beilegung des Grönland-Streits einverstanden erklärt hatte.

Seit Beginn des Jahres waren es vor allem geopolitische Risiken, die für Auftrieb bei den Ölpreisen sorgten. In dieser Zeit ist Brent-Öl aus der Nordsee um mehr als drei Dollar je Barrel teurer geworden. Unter anderem hatte auch die angespannte Lage im Iran mit der Niederschlagung von Massenprotesten in dem wichtigen Förderland Sorgen vor einem Übergreifen auf die gesamte Region am Persischen Golf geschürt, was den Ölpreisen Auftrieb gab./jkr/jsl/he