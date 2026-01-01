DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 -2,0%Nas23.479 +1,1%Bitcoin75.790 -1,0%Euro1,1744 +0,5%Öl63,94 -2,1%Gold4.899 +1,4%
DAX aktuell

Offenbar Einigung um Grönland erzielt: Trump-Kehrtwende hat DAX sichtlich Antrieb verliehen

22.01.26 18:07 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - Entspannung im Grönland-Streit: DAX letztlich deutlich stärker | finanzen.net

Klare Entspannungssignale im Grönland-Streit verhalfen dem deutschen Leitindex am Donnerstag zu deutlichen Gewinnen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.856,5 PKT 295,5 PKT 1,20%
Charts|News|Analysen
KOSPI
4.909,9 PKT 24,2 PKT 0,49%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
53.688,9 PKT 914,3 PKT 1,73%
Charts|News|Analysen

Der DAX eröffnete 1,29 Prozent höher bei 24.877,63 Zählern. Danach verbuchte er kräftige Zuschläge. Schlussendlich gewann er 1,2 Prozent auf 24.856,47 Zähler. Damit näherte sich der Leitindex wieder der Marke von 25.000 Punkten, die am Montag aus Sorge vor angekündigten Zollen unterschritten wurde.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Grönland-Streit wohl beigelegt - Anleger weltweit in Kauflaune

US-Präsident Donald Trump hat den Konflikt um die zu Dänemark gehörende Insel Grönland beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Mittwochabend überraschend entschärft. Auf seiner Plattform Truth Social erklärte Trump, man habe sich nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte auf einen Rahmen für ein mögliches zukünftiges Abkommen zu Grönland und der gesamten Arktis, von dem alle Nato-Staaten profitieren dürften, geeinigt. Auch seine Androhung von Strafzöllen gegen Deutschland und sieben andere europäische Länder zog Trump zurück. Rutte bestätigte Trumps Angaben, nannte aber zunächst auch nicht viele Details. In die weiteren Verhandlungen sind laut Trump Vizepräsident JD Vance, Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte Steve Witkoff eingebunden.

"Die transatlantischen Spannungen wurden gemildert", hieß es am Morgen von der Commerzbank. Vor diesem Hintergrund hatten am Vorabend auch die US-Aktienkurse schon angezogen und auch in Asien ging es am Donnerstagmorgen klar nach oben: Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg letztlich um 1,73 Prozent auf 53.688,89 Punkte und der KOSPI legte in Seoul bis zum Handelsende um 0,87 Prozent auf 4.952,53 Einheiten zu. Er kletterte im Verlauf erstmals über die Marke von 5.000 Punkten, wobei bei 5.019,54 Punkten ein neues Rekordhoch markiert wurde.

Powell-Nachfolge an Fed-Spitze rückt in den Blick

Daneben könnte bald die Entscheidung über die Nachfolge von Fed-Chef Jerome Powell anstehen, denn Trump sagte in Davos, er werde "in nicht allzu ferner Zukunft" den Nominierten für den Fed-Vorsitz bekannt geben und fügte an: "Er wird eine sehr gute Arbeit leisten." Zu den heißen Kandidaten sollen Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett, Fed-Direktor Christopher Waller und der BlackRock-Manager Rick Rieder zählen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

